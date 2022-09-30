بابل تعلن إطلاق 1000 درجة وظيفية خاصة ضمن الأمن الغذائي

2022/09/30 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

اعلنت محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن إطلاق 1000 درجة وظيفية خاصة ضمن الأمن الغذائي.

وذكر بيان لدائرة الاعلام والاتصال الحكومي تلقته (بغداد اليوم)، أن "رعد جون معاون المحافظ للشؤون الإدارية ورئيس لجنة التعيينات في محافظة بابل، صرح بأنه سيتم اعلان الدرجات الوظيفية (1000) درجة الخاصة بقانون الأمن الغذائي بعد اقل من عشرة أيام".

وشدد على "الفائزين ترقب الهواتف لوجود نقص في المستمسكات البطاقة الوطنيه او الجنسية"، مؤكدا أن "عملية الفرز شفافية وحسب نقاط والمفاضلة ولا وجود للمحسوبية".

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