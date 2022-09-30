2022/09/30 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “الصن” البريطانية عن نتائج الاستفتاء الجماهيري لاختيار أجمل 10 شعارات للأندية في كل أنحاء العالم.كانت الصدارة من نصيب الرجاء البيضاوي المغربي، يليه الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي.توزعت أرقام الاستفتاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو: أجمل شعار في العالم… العرب في الصدارة المركز الخبري الوطني.

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