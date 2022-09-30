2022/09/30 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني عاودت أسعار النفط اليوم الجمعة الارتفاع بعد انخفاض تم تسجيله في مطلع التعاملات، وتتجه الآن عقود الخام العالمي مزيج “برنت” نحو مستوى 90 دولارا للبرميل.وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تعكس اتجاهها وتصعد نحو 90 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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