القبض على متهم بحوزته 10 كغم من الكريستال في ميسان

2022/09/30 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على متهم بحوزته 10 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات (ميسان) ألقي القبض على متهم وتضبط بحوزته (10 كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف، أن "المتهم تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".

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