تحصينات أمنية شديدة على جسر الجمهورية (فيديو وصور)

2022/09/30 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، إجراءاتها على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، بحواجز حديدية وأسلاك شائكة.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية وضعت حواجز حديدة شائكة على جانبي الجسر لمنع دخول الفشلات في حال انطلاق تظاهرات".وفي وقت سابق، انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في العاصمة بغداد، ولا سيما محيط "المنطقة الخضراء.

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