الإطاحة بأكبر تاجر مخدرات في ميسان

2022/09/30 | 14:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهم القي القبض عليه وبحوزته (10)كيلوغرامات.

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