بالصور.. تحصينات جديدة في جسر الجمهورية

2022/09/30 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعادت القوات الأمنية، العمل بوضع بوابات حديدية على مدخل جسر الجمهورية.

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