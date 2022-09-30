الديوانية يتخطى اهم عقبة في الحصول على التراخيص

2022/09/30 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن نادي الديوانية الرياضي، وصول الإشعار الدولي برفع الحظر المفروض على تسجيل اللاعبين الدوليين.

وذكر النادي في بيان مقتضب، “نزف لكم بشرى وصول الاشعار الدولي، مبارك لنا ولكم جميعاً”.

وبوصول الإشعار الدولي، زال عائق منح الرخصة لنادي الديوانية للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وكان نادي الديوانية، قد اكد تحويل الاموال للاعبين المحترفين الذين لديهم مستحقات مالية لدى النادي في المواسم السابقة.

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