2022 .. أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق

2022/09/30 | 14:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن العام الحالي 2022، أقصى...

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أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق أولاً على المسلة.

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