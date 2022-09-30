2022/09/30 | 14:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أسفرت نتائج الانتخابات التي جرت يوم الخميس بالكويت وظهرت نتائجها، الجمعة...

ظهرت المقالة سقوط مدو للنواب الحكوميين في انتخابات الكويت وصعود للإسلاميين وفوز امرأتين أولاً على المسلة.

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