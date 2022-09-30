منظمة حقوقية تدعو لاستبعاد منتخب إيران من مونديال قطر

2022/09/30 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مجموعة أوبن ستاديومز (الملاعب المفتوحة) الحقوقية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باستبعاد المنتخب الإيراني من المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة التي تنطلق في قطر في نوفمبر المقبل بسبب "المعاملة السيئة" للنساء في ذلك البلد.

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