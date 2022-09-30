عمليات بغداد توضح حقيقة التوجه لإغلاق مداخل العاصمة

2022/09/30 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لاصحة لوجود خبر أغلاق مداخل العاصمة مساء اليوم ..نرجو من الأعلام توخي الحذر في نقل المعلومات والتأكد من صحتها.

يتبع ...

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