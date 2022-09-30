نادي الديوانية يعلن مشاركته في الدوري الممتاز للموسم المقبل رسمياً

2022/09/30 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

اكد نادي الديوانية الرياضي، اليوم الجمعة، مشاركته رسميا في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ونشر النادي على موقعه الاكتروني وتابعته (بغداد اليوم) أنه "نزف لكم بشرى وصول الاشعار الدولي، مبارك لنا ولكم جميعا".

وكان نادي الديوانية الرياضي اشار، في وقت سابق من اليوم الجمعة، الى تحديد الايام المقبلة موعدا لفتح النظام الخاص بتسجيل اللاعبين ورفع الحظر المفروض على النادي.

وقالت الهيئة المؤقتة للنادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم فتح النظام الخاص بتسجيل اللاعبين ورفع الحظر المفروض على النادي في الايام القليلة المقبلة".

واوضح البيان أنه "ننتظر وصول الاشعار الدولي وبعدها سيحصل النادي على رخصة المشاركة في الدوري العراقي الممتاز".

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