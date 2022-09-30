’البصرة تفرض حظراً للتجوال مساء اليوم’.. قائد العمليات يوضح حقيقة هذا الإدعاء

2022/09/30 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

نفى قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الجمعة، وجود اي اعلان لحظر التجوال في البصرة مبينا ان الوضع مستقر والحياة طبيعية بالمحافظة.

وقال الماجدي لـ (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي اشارت الى فرض حظر للتجوال بالمحافظة غير صحيحة"، مبينا أن "المدينة وضعها مستقر وسط حياة طبيعية تشهدها المحافظة متسائلا لماذا يفرض حظر للتجوال في محافظة مستقرة من كل النواحي وفيها تعاون كبير بين المواطنين والقوات الامنية".

ودعا "الى توخي الدقة بالمعلومة وعدم ارباك الوضع بنشر الشاعئات"، موضحا أن "وضع البصرة لا يحتاج لاي ارباك اعلامي كونها مدينة اقتصادية ومقبلة على استحقاقات رياضية فعلى من يهمه سمعة المدينة عدم نشر أي معلومة غير صحيحة تربك حياة المواطن لان البصرة مدينة مهمة وعلى من يريد التأكد من اي معلومة أخذها من مصدرها سيما تلك التي تتعلق بالشان الأمني".

وتداولت مواقع للتواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لنداء أمني يوجه بفرض حظر للتجوال في عموم محافظة البصرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وذلك على خلفية تظاهرات شعبية من المقرر انطلاقها يوم غد السبت المصادف الاول من تشرين وهو ذكرى انطلاق احتجاجات تشرين التي شهدتها معظم المحافظات العراقية لا سيما الجنوبية منها عام 2019.

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