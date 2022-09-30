قيادة العمليات توضح حقيقة التوجه لإغلاق مداخل بغداد مساء اليوم - عاجل

2022/09/30 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الجمعة، حقيقة التوجه لغلق مداخل العاصمة مساء اليوم.

وقال سليم في تصريح لـ السومرية نيوز، إنه "لا صحة لوجود توجه بإغلاق مداخل العاصمة بغداد مساء اليوم".ودعا قائد العمليات، "وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل المعلومات والتأكد من صحتها ".ويأتي تصريح قائد عمليات بغداد، بالتزامن مع تظاهرات حاشدة ستشهدها العاصمة بغداد يوم غد السبت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين.

وشهدت العاصمة بغداد اليوم الجمعة، تحصينات أمنية شديدة للمناطق القريبة من المنطقة الخضراء، مع نصب اسلاك شائكة وعوارض على جسر الجمهورية.

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