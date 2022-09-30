عمليات بغداد: لا يوجد توجه لإغلاق مداخل العاصمة

2022/09/30 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الجمعة، وجود توجه لإغلاق مداخل العاصمة.

وقال قائد العمليات، أن “قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم نفى وجود توجه لإغلاق مداخل العاصمة”.

ودعا سليم، وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في نقل الأخبار”.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، قد أمر في وقت سابق بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة عدا جسري السنك والجمهورية.

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