بعد مساومة ذويه.. الأمن الوطني يحرر مختطف ويلقي القبض على خاطفيه في بغداد

2022/09/30 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بعد مساومة ذويه على مبلغ (800) ألف دولار

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الأمن الوطني يحرر مختطف ويلقي القبض

على خاطفيه في بغداد

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استناداً للمعلومات الاستخبارية

الدقيقة شرعت قوة خاصة من جهاز الأمن

الوطني و

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