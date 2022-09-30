أمن الشعب العراقي واحترام سيادته اولاً

2022/09/30 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جمعه المالكي

مهما كان ويكون مستوى العلاقة مع جيران

العراق والتعاون والتعاطف والاحترام

معهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمن

الشعب العراقي وما يشكل عليه الجيران من

ممارسات تهدد أمنه وسيادته ومهما كا

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