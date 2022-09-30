رسالة سلام.. بابا الفاتيكان يستقبل راية

2022/09/30 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الجمعة، عن تسليمها راية الامام الحسين

(ع) الى الحبر الاعظم البابا فرنسيس في

مقر اقامته بالفاتيكان.

وذكرت العتبة المقدسة، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، بـ"قيام وفد عن

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