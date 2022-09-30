منتخب الشباب يعسكر في أربيل استعداداً لتصفيات كأس آسيا

2022/09/30 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداقام منتخبُ الشَباب، اليوم الجمعة، معسكراً تدريبياً في أربيل يمتدُ عشرة أيامٍ استعداداً للتصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشبابِ التي تستضيفها الكويت.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "منتخبنا للشباب يقيم اليوم الجمعة، معسكراً تدريبياً في أربيل يمتدُ عشرة أيامٍ استعداداً للتصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشبابِ التي تستضيفها الكويت".واضاف ان "المعسكر يتخلله خوض مباراتين وديتين مع الأنديةِ المحلية في أربيل، بعد ذلك سيتوجهُ المنتخب إلى الكويت للدخولِ في تصفياتِ كأس آسيا".

وأشار الى ان "وفدُ منتخب الشباب وصلَ إلى أربيل الجمعة، ويضم (٢٤) لاعباً، بينما غابَ عَنه اللاعب "عبد الرزاق قاسم" لالتحاقه بتدريباتِ فريق نادي الشرطة من أجل خوضِ مباراة كأس السوبر أمام الكرخ يوم الأحد ٢٠٢٢/١٠/٢ ، إضافةً إلى غيابِ لاعب غرافشاب الهولندي "بلند ازاد" الذي سيلتحقُ ببعثةِ لاحقاً".

وأوضح ان "الجهاز الفنيّ بالتنسيق مع اتحاد الكرة يحاول الحصولَ على موافقةِ نادي غوتبيرغ السويدي لانضمامِ اللاعب "الاي علي" إلى بعثةِ المُنتخبِ في مُبارياتِ التصفياتِ بالرغم من صعوبةِ الأمر بسببِ عدم دخولِ التصفياتِ الآسيويّة في أيام الفيفا دي".

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