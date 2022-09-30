النفط يحقق أول ارتفاع أسبوعي.. برنت يتجه نحو 90 دولاراً

2022/09/30 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تتجه أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي واحتمال موافقة مجموعة أوبك+ على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من شهر أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 95 سنتا، أو 1.07 بالمئة، إلى 89.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:48 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بواقع 81 سنتا إلى 87.99 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 72 سنتا، أو بنسبة 0.89 بالمئة، إلى 81.95 دولار للبرميل.

وصعد كل من برنت وغرب تكساس بأكثر من 1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ويتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ شهر أغسطس، بعد تسجيل أدنى مستويات في 9 أشهر خلال الأيام الماضية.

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