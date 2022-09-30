بوتين يعلن ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا: سنكون أوفياء لقرار السكان

2022/09/30 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا، مشيرا إلى أن سكان هذه المناطق اختاروا الانضمام إلى موسكو وروسيا ستكون وفية لذلك

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