بعد مساومة ذويه على مبلغ

2022/09/30 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة خاصة من جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت بتنفيذ مداهمة لعدة منازل تعود لمتهم بعملية خطف لمواطن في العاصمة بغداد ومساومة ذويه بمبلغ مالي قدره 800 ألف دولار، إذ تمكنت القوة الخاصة من مفارز الجهاز من القاء القبض على خمسة من الخاطفين وتحرير الشخص المختطف".

وأضاف، أنه "جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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