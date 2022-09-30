تشييع جثمان الطفل الفلسطيني ريان.. إسرائيل

2022/09/30 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع فلسطينيون في بيت لحم بالضفة الغربية، الجمعة، جثمان طفل يبلغ من العمر سبع سنوات تقول عائلته إنه توفي متأثرا بنوبة قلبية خلال مطاردته من قبل جنود إسرائيليين.

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