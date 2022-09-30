أوكرانيا تحاصر بلدة استراتيجية في دونيتسك

2022/09/30 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تتقدم قوات كييف في الصراع للسيطرة على بلدة ليمان ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا.

وقالت تقارير روسية إن القوات الأوكرانية سيطرت على عدة أماكن في شرق البلدة.

وقالت مدونة “رايبار” العسكرية القومية اليوم الجمعة: “قرب منتصف الليل، نجحت القوات الأوكرانية في محاصرة ليمان فعلياً”.

وذكر التقرير أن قرية ستافكي، شمال ليمان، سقطت، ونشب قتال شوارع في شرق ليمان في زاريتشني، في حين أكد المدون الروسي سيميون بيغوف أيضا أن القوات الروسية استعادت ستافكي.

وأضافت المدونة أن القوات الأوكرانية شنت هجوماً على بلدة غامبيل جنوب شرق ليمان، و”ينتظر ليمان مصير مدينة بالاكليا في خاركيف، ما لم تتخذ القيادة العسكرية الروسية قراراً حاسماً في 24 ساعة”.

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