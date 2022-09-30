الكويتيون يجددون البرلمان ويعيدون المرأة للمجلس النيابي

2022/09/30 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توافد الكويتيون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع للقيام بواجبهم الوطني لاختيار 50 نائباً توكل إليهم المساهمة في عبور سفينة الكويت إلى مرفأ المستقبل الآمن، وتجاوز العثرات السابقة، لتسفر النتيجة عن رياح تغيير وصلت إلى 54%.

وأسفرت النتائج عن تغيير نحو 54% من نواب برلمان 2020، وفق صحيفة “الجريدة” الكويتية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة، أن الكويتيين انتخبوا سيدتين إلى المجلس النيابي، بعد تجديد بلغ في بعض الدوائر 60% مثل الدائرة الثانية التي فازت فيها سيدة بمقعد في البرلمان المقبل.

ومن النتائج البارزة بعد تصويت يوم أمس، عودة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، المعارض المقرب من القوميين، والمعادي للتيار الإخواني في الكويت والمعارض للحكومة أيضاً، إلى المجلس، في حين أخفق عدد كبير من النواب السابقين في الحفاظ على مقاعدهم.

وحسب الجريدة، فشل 20 نائباً في المجلس المنحل في العودة إلى البرلمان، في حين لم يترشح 7 أبرزهم رئيس المجلس منذ 2016 مرزوق الغانم، ليطال التجديد 27 من أصل 50 نائباً.

من جهة أخرى وفي سابقة تاريخية، نجح مرشحان في الفوز، رغم وجودهما في السجن، تنفيذاً لحكمين نافذين بسجنهما، بعد إدانتهما في قضية انتخابات فرعية.

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