2022/09/30 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية تهدي راية الأمام الحسين (عليه السلام)الى البابا فرنسيس المركز الخبري الوطني.

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