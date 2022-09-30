الأمن الوطني يحرر مختطفا ويلقي القبض على خاطفيه في بغداد

2022/09/30 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه في بغداد.وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أنه “استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة شرعت قوة خاصة من […]

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