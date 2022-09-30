2022/09/30 | 16:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، أن...

ظهرت المقالة ايران: تصرفات أمريكا ضد طائراتنا المسيرة بشمال العراق لن تمر دون حساب أولاً على المسلة.

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