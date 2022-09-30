عمليات بغداد تعلق بشأن انباء

2022/09/30 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة،

الأنباء المتداولة حول إغلاق مداخل

العاصمة بالتزامن مع حلول ذكرى

احتجاجات تشرين في البلاد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن

أحمد سليم في بيان مقتضب تلقته وكالة

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