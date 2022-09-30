اعتقال محكوم بالإعدام وتاجر مخدرات وتحرير مختطف في 3 محافظات عراقية

2022/09/30 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة،

اعتقال محكوم بالإعدام، فيما اطاحت

شرطة ميسان، بتاجر مخدرات أثناء قدومه

من محافظة النجف.

وذكرت مديرية شرطة واسط، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "مفارز مكافحة

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