2022/09/30 | 16:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iBgo7wF4rBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إدانات عربية ودولية للقصف الإيراني على العراق وملفات أخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إدانات عربية ودولية للقصف الإيراني على العراق وملفات أخرى في نشرة الــ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).