2022/09/30 | 16:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يترك تظاهرات تشرين في مواجهة قناصة "الطرف الثالث" | نشرة اخبار الثالثة 2022/9/30) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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