2022/09/30 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتائج العملية الأمنية المشتركة الواسعة جنوب الحضر

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