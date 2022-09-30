الخارجية العراقية: إيران تصفي حسابتها على أراضينا.. هل تسمح أخلاقكم بذلك؟

2022/09/30 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف، الجمعة، الموقف الايراني العدواني ضد العراق، مبينا ان طهران تعاني من فوبيا امريكا وقد حولت خلافاتها نحو على الساحة العراقية. وقال الصحاف في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الحديث عن تنسيق عراقي ايراني بشأن قصف المدنين في العراق كاذب كون الحكومة لن توافق على ضرب المواطنين العراقيين واستشهادهم وترويعهم وتخريب البنى التحتية وان يتم خرق السيادة بدواعي واهية من ايران". واضاف "اننا لن ننسق مع العدوان التركي او الايراني ونرفض ان يتم استخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات وسنتجه الى محاسبة اي دولة تنتهك سيادة العراق". واشار الى ان "ايران تعاني من فوبيا امريكا وتقوم بشن حملتها بذلك الداعي وقد شنت سلسلة هجمات صاروخية وبالراجمات والطائرات الانتحارية".وتساءل "هل تسمح الاخلاق الاسلامية لجمهورية ايران بانتهاك سيادة العراق وترويع شعبه وقتل مواطنيه بداعي محاربة امريكا او الإرهاب؟".

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