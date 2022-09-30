توضيح من مجلس الخدمة بشأن تعيينات قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

2022/09/30 | 16:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوجز في ما يلي سلسلة المخاطبات والإجراءات.

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