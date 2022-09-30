حادث مأساوي.. انتشال 3 جثث اطفال نتيجة حادث اصطدام شاحنة وصهريج وعجلة في واسط

2022/09/30 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل.الدفاع المدني تنقذ ثلاثة مصابين وتنتشل جثث ثلاثة بينهم اطفال نتيجة حادث اصطدام شاحنة وصهريج وعجله مدنيه في واسط.============ هرعت فرق إنقاذ الدفاع المدني لتنقذ ثلاث مصابين من عجلة نوع مونيكا خصوصي وهم الاب وطفلين فيما انتشلت جثة الام وطفلة كما انتشلت جثة سائق صهريج بعد حادث اصطدام مروع بين ثلاث […]

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انتشال 3 جثث اطفال نتيجة حادث اصطدام شاحنة وصهريج وعجلة في واسط أولاً على ايرث نيوز.

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