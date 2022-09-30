2022/09/30 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال جثث 3 أشخاص وإنقاذ 3 آخرين جراء حادث مروري في واسط.وقالت المديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إن” فرق إنقاذ الدفاع المدني هرعت لتنقذ 3 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم طفل..



مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير مروّع في واسط المركز الخبري الوطني.

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