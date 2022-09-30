تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات في ديالى

2022/09/30 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات في محافظة ديالى.وذكر بيان للوزارة ، أن “المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي رصدت حدوث هزة أرضية اليوم الموافق 30 أيلول 2022 في محافظة ديالىط.وأضاف البيان أن “الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:07:27 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.6) درجات وتبعد (24) كم شمال غرب مندلي من محافظة ديالى “، مبيناً أنه “لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة”.ودعت الهيئة المواطنين الكرام الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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