مصرع وإصابة 6 أشخاص بينهم طفل جراء حادث سير مروّع في واسط

2022/09/30 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انقاذ ثلاثة مصابين وانتشال ثلاثة جثث بينها أطفال نتيجة حادث اصطدام شاحنة وصهريج وعجلة مدنية في واسط.

وقالت المديرية في بيان صحفي “هرعت فرق إنقاذ الدفاع المدني لتنقذ ثلاث مصابين من عجلة نوع مونيكا خصوصي وهم الاب وطفلين فيما انتشلت جثة الام وطفلة كما انتشلت جثة سائق صهريج بعد حادث اصطدام مروع بين ثلاث مركبات شاحنة وصهريج ومركبه صالون على الطريق الرابط بين بغداد والكوت مركز محافظة واسط”.

واضاف البيان “اضطرت فرق إنقاذ الدفاع المدني الى استخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية لقص حطام المعدن لتنقذ من كان على قيد الحياة اولاً وتنتشل جثث المتوفين ثانيا مع تأمين نقلهم إلى المستشفى حسب الإجراءات القانونية المتبعة”، موضحة ان “سبب الحادث يحدد من قبل خبير المرور في القاطع المسؤول لموقع الحادث”.

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