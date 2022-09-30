2022/09/30 | 18:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السلطات الإيرانية تقمع المحتجين بإطلاق النار عليهم في مدينة كرمان بكوردستان إيران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: czL_roe_eEc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السلطات الإيرانية تقمع المحتجين بإطلاق النار عليهم في مدينة كرمان بكوردستان إيران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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