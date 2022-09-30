الخضراء يحيطها الكونكريت والحديد والمدرعات قبيل ساعات من ذكرى تشرين

2022/09/30 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادتسارع الجهات الامنية لتحصين محيط المنطقة الخضراء بالاسوار الكونكريتية ونصب البوابات الحديدة على جسري الجمهورية والسنك يرافقه انتشار عسكري كبير مدعوم بدبابات وقوات خاصة لمنع وصول متظاهري تشرين الى المنطقة الخضراء. وبحسب مراسل (بغداد اليوم) فان العمل على قدم وساق لإنجاز بوابة جسر الجمهورية الحديدة المحصنة لمنع وصول المتظاهرين في حال محاولتهم العبور الى البرلمان في الجهة الثانية. واضاف ان القوات الامنية مصحوبة بدبابات ومدرعات انتشرت في معظم ارجاء وسط بغداد شوارع الرشيد والسعدون والنضال والمطار والحارثية لمنع وصول المتظاهرين الى موقع تجمهرهم.وتابع ان جسور وطرق وسط بغداد اغلقت بشكل غير معلن وسيتم اغلاقها بشكل رسمي فجر الغد.وتستعد قوى تشرين الى الخروج بتظاهرات في ساحة النسور لإحياء ذكرى انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019 والتي انتهت باستقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.توقعات بمشاركة صدرية فردية ويقول مصدر في التيار الصدري حديث لـ (بغداد اليوم) ان "قوى التيار الصدري وجماهيره لم تتلق اي اوامر من زعيم التيار او وزيره بشان المشاركة التظاهرات المقبلة".واضاف ان "التيار ملتزم بشكل تام بتعليمات الصدر وهو بانتظار الاوامر سواء كان الخروج او السكون لحين". وتابع ان "التيار الصدري لم يمنع اي مواطن سواء كان صدريا او منتمي لاي طرف سياسي من التظاهر بشكل فردي".وتأتي تلك التطورات مع استمرار الانسداد السياسي منذ عام وتعذر القوى السياسية من تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الجمهورية بعد مرور عام كامل على اجراء الانتخابات المبكرة وتذمر شعبي من اغلاق الطرق مع اي تظاهرات في بغداد.

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