الكهرباء ترد على تعليق عبر صفحتها الرسمية: نصف موظفي الوزارة من عشيرة السواعد

2022/09/30 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اثار تعليق صفحة وزارة الكهرباء الرسمية والموثقة بالعلامة الزرقاء عبر "فيسبوك" الانتقاد والاستغراب من قبل متابعين بعد ردها على احد المتابعين بطريقة عشائرية. وقد علق صباح الساعدي وهو احد المعلقين على منشور يخص وزارة الكهرباء بانه "عجيب غريب هل يوجد وزارة كهرباء في العراق كهرباء العراق كلها تأتي من ايران". لتأتي الصفحة وترد على الساعدي بان "نصف عشيرتك السواعد الابطال الشرفاء يعملون في وزارة الكهرباء ابا عن جد".

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