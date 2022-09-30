شاهد بالفيديو.. قبل ساعات من التظاهرات المنتظرة.. ماذا يحدث بالعاصمة بغداد الآن؟

2022/09/30 | 18:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KF28D4X6BoQ

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