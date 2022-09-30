2022/09/30 | 18:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ay_8v_vsJr8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة إعلان بوتين استقلال مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وانضمامهما الى روسيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة إعلان بوتين استقلال مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وانضمامهما الى روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).