إيران تتوعد أميركا في حال استهدفت طائراتها المسيرة فوق كردستان العراق

2022/09/30 | 18:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن إيران سترد على أي استهداف أميركي للطائرات المسيّرة الإيرانية، مضيفا أن بلاده ستعدّ أي هجوم عليها عملا عدائيا وستحتفظ لنفسها بحق الرد والانتقام.

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