2022/09/30 | 18:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد الحرس الثوري الإيراني الجمعة، إنه سيواصل هجماته ضد المجموعات المسلحة...

ظهرت المقالة ايران: المعارضة الكردية في كردستان بالعراق ارهابية وسنواصل قصف مقارها أولاً على المسلة.

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