خطيب جمعة النجف يدعو التيار الصدري للانضمام لتشكيل الحكومة لانقاذ العراق

2022/09/30 | 18:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا امام جمعة النجف الاشرف صدرالدين القبانجي التيار الصدري للانضمام لمشروع...

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