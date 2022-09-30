زيلينسكي يرد على بوتين: التفاوض لن يكون إلا مع رئيس آخر لروسيا.. وسنحرر أراضينا كافة

2022/09/30 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، على إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية، الجمعة، معتبرا أن هذه الخطوة "ترهات"، وتعهد بـ"تحرير" أراضي بلاده كافة

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