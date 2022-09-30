2022/09/30 | 18:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مساومة ذويه على 800 ألف دولار .. الأمن العراقي يحرر مختطفا ويعتقل خاطفيه في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/30 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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